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ايطاليا : إرتفاع أسعار المنتجين بنسبة 10.7٪ في عام 2021
وهو أكبر ارتفاع منذ عام 2000
    (أنسامد) - يناير 29 - روما - ارتفعت أسعار المنتجين الإيطاليين بنسبة 10.7٪ في عام 2021 ، وهو أكبر ارتفاع منذ عام 2000 ، حسبما أفادت وكالة الإحصاء الوطنية إيستات ISTAT يوم الجمعة.

    وقالت وكالة الإحصاء الوطنية إن هذا مقارنة بانخفاض 3.4 بالمئة في 2020.

    وأضافت ISTAT أن أسعار الإنتاج ارتفعت بنسبة 0.8٪ في ديسمبر على أساس شهري وبنسبة 22.6٪ على أساس سنوي.

    يتكون مكسب 2021 من زيادة بنسبة 12.9٪ في السوق المحلية و 4.9٪ زيادة في السوق الخارجية.

    باستثناء الطاقة ، ارتفعت الأسعار بنسبة 5.1٪ (أنسامد).

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