إيطاليا: أسعار الاستهلاك تسجل أعلى زيادة لها منذ 2012

(أنسامد) - يناير 18 - روما - بعد الانخفاض المسجل عام 2020، بنسبة -0.2%، عادت أسعار المستهلك للنمو من جديد، لتصل في المتوسط إلى 1.9%، عام 2021، مسجلة أكبر زيادة منذ عام 2012، الذي سجل حينها 3%، وفق بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إيستات).



وأوضح المعهد أن الزيادة الكبيرة في الأسعار المسجلة عام 2021، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار الطاقة بنمو 14.1%، والتي كانت منخفضة في عام 2020، بنسبة 8.4%.



وفيما يتعلق بالسلع، فقد نمت أسعار المستهلك بنسبة 0.7%.



وفي ديسمبر 2021، تشير التقديرات إلى أن مؤشرات أسعار المستهلك الوطني للمجتمع بأكمله، ارتفع بنسبة 0.4% على أساس شهري، مما يؤدي بالتضخم إلى 3.9%، بالمقارنة بـ 3.7%، في نوفمبر، مما يؤكد التقديرات الأولية.



ويحدد معهد الإحصاء أن التضخم المكتسب أو السحب لعام 2022، (أي متوسط النمو الذي سيحدث في العام إذا ظلت الأسعار مستقرة حتى ديسمبر)، يساوي 1.8%، على عكس ما حدث لعام 2021، حينما كان -0.1%.



(أنسامد).



