إيطاليا: انخفاض العجز العام في الربع الثالث العام الماضي

(أنسامد) - يناير 8 - روما - قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) إن العجز العام لإيطاليا انخفض إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2021، مقابل 9.8% خلال نفس الفترة من عام 2020.



وأوضح المعهد الوطني للإحصاء ان العجز العام في الموازنة انخفض بشكل كبير بفضل الزيادة الكبيرة في الإيرادات، والتي عوضت بشكل أكبر الزيادة في الإنفاق.



ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 9.5%، بزيادة نقطتين مئويتين مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020، فيما سجل إجمالي الإيرادات في الأرباع الثلاثة الأولى من العام زيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020. (أنسامد).



