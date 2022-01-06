بروكسل:لا تأثير على إمدادات الغاز بعد إغلاق خط ميج الجزائري

(أنسامد) - يناير 6 - روما - أكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي أنها تلقت معلومات من السلطات الجزائرية أن إمدادات الطاقة لن تتأثر مع إغلاق خط أنابيب الغاز الجزائري، ميج.



وأوضحت المفوضية، ردا على السؤال الذي طرح عضو البرلمان الأوروبي والمنسق الوطني لمجموعة فورزا إيطاليا، أنطونيو تاجاني، بشأن إنهاء العلاقات التجارية بين شركة النفط الحكومية الجزائرية، سوناطراك والمكتب المغربي للكهرباء ومياه الشرب، والتي أنهت العرض عبر خط أنابيب ميج، "أكدت السلطات الجزائرية أن إمدادات الطاقة ستكون مضمونة عبر خط أنابيب ميدغاز البحري، وكذلك بشحنات الغاز الطبيعي المسال وأن انقطاع امدادات الغاز عبر ميج، لن يكون له أي تأثير بشأن أمن التوريد في الاتحاد الأوروبي".



وتابعت المفوضية بالقول إنه لتحقيق هذا الهدف الأخير، فإن الجزائر ستزيد قدرة خط أنابيب ميدغاز بحلول نهاية 2021، من 8 إلى 10 مليار متر مكعب في العام. (أنسامد).



