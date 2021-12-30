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إيطاليا: 609 مليون يورو لرقمنة شركات الأعمال
وزير التنمية الاقتصادية يوقع مرسوما لتقليص الفجوة الرقمية
    (أنسامد) - ديسمبر 30 - روما - خصصت وزارة التنمية الاقتصادية 609 مليون يورو، لرقمة الشركات الانتاجية في البلاد.

    وبحسب مرسوم وقعه الوزير جيانكارلو جيورجيتي، فإنه يأتي في إطار تنفيذ خطة القسيمة للشركات.

    وأوضح الوزير في هذا الشأن، "نقدم موارد مهمة لدعم رقمنة الأعمال، من أجل تقليل الفجوة الرقمية في الإنتاج، في جميع أنحاء التراب الوطني".

    وتختلف الاستراتيجية الوطنية الإيطالية، حول نطاق الشركات التي يمكنها الاستفادة من هذا التمويل، لكن قد تتراوح، وفق بيان لوزارة التنمية الاقتصادية، بين 850 ألف إلى 1.400 مليون شركة، كحد أقصى.

    (أنسامد).

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