إيطاليا: ارتفاع مبيعات الصناعة في أكتوبر 2.8%

(أنسامد) - ديسمبر 22 - روما - استمر معدل النمو الاقتصادي للقطاع الصناعي خلال شهر أكتوبر، للشهر الخامس على التوالي، إذ سجلت مبيعات القطاع ارتفاعا بنسبة 2.8% مع نمو السوق الداخلي بنسبة 3.4% أكبر من السوق الخارجي الذي سجل 1.4%، بحسب بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء.



وفي متوسط الربع السنوي بين أغسطس وأكتوبر، وصل النمو إلى 2.8% بالمقارنة بالثلاثة شهور السابقة، التي سجلت نموا بـ 4% في السوق المحلي و0.7% في السوق الخارجي.



وفي نفس السياق، وصل النمو السنوي لمبيعات القطاع الصناعي حتى أكتوبر إلى 16.9%، بينها 19.4% للسوق المحلي الداخلي و12.1% للسوق الخارجي.



وأظهرت الأرقام الارتفاع على وجه الخصوص في قطاع الطاقة بنسبة 29%، والمنتجات الوسيطة بنسبة 28%، وكذلك ارتفاع المواد الاستهلاكية بنسبة 10.9%، والمعدات بنسبة 4.2%. (أنسامد).



