إيطاليا: ارتفاع مبيعات الصناعة في أكتوبر 2.8%

(أنسامد) - ديسمبر 22 - روما - استمر معدل النمو الاقتصادي
للقطاع الصناعي خلال شهر أكتوبر، للشهر الخامس على التوالي، إذ
سجلت مبيعات القطاع ارتفاعا بنسبة 2.8% مع نمو السوق الداخلي بنسبة
3.4% أكبر من السوق الخارجي الذي سجل 1.4%، بحسب بيانات المعهد
الوطني الإيطالي للإحصاء.
وفي متوسط الربع السنوي بين أغسطس وأكتوبر، وصل النمو إلى 2.8%
بالمقارنة بالثلاثة شهور السابقة، التي سجلت نموا بـ 4% في السوق
المحلي و0.7% في السوق الخارجي.
وفي نفس السياق، وصل النمو السنوي لمبيعات القطاع الصناعي حتى
أكتوبر إلى 16.9%، بينها 19.4% للسوق المحلي الداخلي و12.1% للسوق
الخارجي.
وأظهرت الأرقام الارتفاع على وجه الخصوص في قطاع الطاقة بنسبة 29%،
والمنتجات الوسيطة بنسبة 28%، وكذلك ارتفاع المواد الاستهلاكية
بنسبة 10.9%، والمعدات بنسبة 4.2%. (أنسامد).