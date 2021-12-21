بنك إيطاليا يخفض توقعات النمو في 2022 إلى 4٪

(أنسامد) - ديسمبر 21 - روما - قال بنك إيطاليا إنه متمسك
بتوقعاته بأن الاقتصاد الإيطالي سينمو بنسبة 6.2٪ هذا العام لكنه
أضاف أنه عدل توقعاته لعام 2022 بالخفض ، مشيرا إنه يتوقع ارتفاع
الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4٪.
في يوليو ، كان البنك المركزي قد توقع نموا بنسبة 4.4٪ للعام
المقبل.
وأضاف إن المراجعة النزولية مرتبطة بانتعاش جائحة COVID-19 والتوتر
في سلاسل التوريد العالمية.
علاوة على ذلك ، قالت إنها تتوقع أن يبلغ معدل التضخم في إيطاليا
2.8٪ العام المقبل ، أي أكثر من ضعف 1.3٪ الذي توقعته قبل ستة أشهر
فقط.
كانت توقعات البنك للتضخم لعام 2021 هي 1.9٪ ارتفاعا من 1.5٪.