بنك إيطاليا يخفض توقعات النمو في 2022 إلى 4٪

(أنسامد) - ديسمبر 21 - روما - قال بنك إيطاليا إنه متمسك بتوقعاته بأن الاقتصاد الإيطالي سينمو بنسبة 6.2٪ هذا العام لكنه أضاف أنه عدل توقعاته لعام 2022 بالخفض ، مشيرا إنه يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4٪.



في يوليو ، كان البنك المركزي قد توقع نموا بنسبة 4.4٪ للعام المقبل.



وأضاف إن المراجعة النزولية مرتبطة بانتعاش جائحة COVID-19 والتوتر في سلاسل التوريد العالمية.



علاوة على ذلك ، قالت إنها تتوقع أن يبلغ معدل التضخم في إيطاليا 2.8٪ العام المقبل ، أي أكثر من ضعف 1.3٪ الذي توقعته قبل ستة أشهر فقط.



كانت توقعات البنك للتضخم لعام 2021 هي 1.9٪ ارتفاعا من 1.5٪.



(أنسامد).



