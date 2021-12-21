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بنك إيطاليا يخفض توقعات النمو في 2022 إلى 4٪
توقعات التضخم للعام المقبل تضاعف إلى 2.8٪
    (أنسامد) - ديسمبر 21 - روما - قال بنك إيطاليا إنه متمسك بتوقعاته بأن الاقتصاد الإيطالي سينمو بنسبة 6.2٪ هذا العام لكنه أضاف أنه عدل توقعاته لعام 2022 بالخفض ، مشيرا إنه يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4٪.

    في يوليو ، كان البنك المركزي قد توقع نموا بنسبة 4.4٪ للعام المقبل.

    وأضاف إن المراجعة النزولية مرتبطة بانتعاش جائحة COVID-19 والتوتر في سلاسل التوريد العالمية.

    علاوة على ذلك ، قالت إنها تتوقع أن يبلغ معدل التضخم في إيطاليا 2.8٪ العام المقبل ، أي أكثر من ضعف 1.3٪ الذي توقعته قبل ستة أشهر فقط.

    كانت توقعات البنك للتضخم لعام 2021 هي 1.9٪ ارتفاعا من 1.5٪.

    (أنسامد).

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