إيطاليا: نمو صناعة الآلات والروبوتات بـ 22.1% في 2021

(أنسامد) - ديسمبر 20 - روما - أثبت عام 2021، أنه عام إيجابي لصناعة الآلات وأدوات الآلات والروبوتات، حيث نما الانتاج بنسبة 22.1% ليصل إلى 6.3 مليار يورو.



وخلال مؤتمر صحفي، أكدت رئيسة Ucimu-sistem، أهم المؤسسات الإيطالية في صناعة وبناء الآلات، باربرا كولومبو، أن اتجاه النمو سيستمر في عام 2022، مع التعافي الكامل لبعد الوباء، موضحا أنه العديد من المؤشرات تظهر أنه بالإمكان العودة إلى المستويات القياسية لعام 2018، لأن السوق، ولاسيما السوق المحلي مليئ بالحيوية.



ووفقا لتوقعات مركز أبحاث Ucimu-sistemi، سينمو الانتاج في عام 2022، إلى حوالي 7 مليارات، أي بزيادة 10.9% مقارنة بعام 2021 الجاري، مدفوعا بتعافي الصادرات التي ستصل إلى 3.6 مليار أي بنمو بنسبة 7.7%، وكذلك الزيادة في عمليات التسليم من قبل الشركات المصنعة في السوق المحلي، والتي سترتفع إلى 3.4 مليار يورو، أي بزيادة 14.5%.



وأشار المركز إلى أن الاستهلاك في السوق المحلي سيستمر في النمو ليصل إلى 5.2 مليار، أي بزيادة 12.1%.



وما يؤكد النمو خلال عام 2022، هو أن تحليل دفتر طلبات الشركات المصنعة فيما يتعلق بالربع الثالث من العام 2020، يظهر تأمين طلبات لمدة 7.6 شهور، وهي أعلى قيمة مسجلة في الثلاثين سنة الماضية.



(أنسامد).



