الإيكونوميست تتوج إيطاليا-دراجي دولة العام

(أنسامد) - ديسمبر 18 - روما - توجت مجلة الإيكونوميست إيطاليا بصفتها بلد العام لعام 2021 قائلة إنها "تغيرت" مع رئيس الوزراء ماريو دراجي ، "رئيس الوزراء المختص الذي يحظى بالاحترام على المستوى الدولي" والذي أدى عمله على رأس حكومة الوحدة الوطنية إلى تحسين إيطاليا " من عام مضى ".



وقالت إن هناك "أغلبية دفنت خلافاتها في دعم برنامج إصلاحات شاملة" في ضوء خطة التعافي والمرونة الوطنية (NRRP) التي يمولها الاتحاد الأوروبي.



وأضافت الإيكونوميست إن الاقتصاد الإيطالي يتعافى بشكل أفضل وأسرع من اقتصاد فرنسا وألمانيا.



لكنها حذرت من "الخطر المتمثل في أن هذا الانفجار غير العادي للحكم قد يواجه منعطفا" إذا تم انتخاب دراجي رئيسا لإيطاليا ، ، مما يفسح المجال لرئيس وزراء "أقل كفاءة".



تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن حوالي ثلاثة أرباع الإيطاليين يريدون أن يظل دراجي كرئيس للوزراء حتى النهاية الطبيعية للدورة البرلمانية في عام 2023 ، بدلا من انتخابه رئيسا في أوائل العام المقبل ، وهي وظيفة لم يقل إنه يريدها. (أنسامد).



