إيطاليا: تخصيص 3.8 مليار يورو لخفض زيادة تكلفة فواتير الغاز

(أنسامد) - ديسمبر 15 - روما - أعلنت الحكومة الإيطالية تخصيص مبلغ 3.8 مليار يورو لمواكبة الزيادة في تكلفة فواتير الكهرباء والغاز في الربع الأول من عام 2022.



وجاء الإعلان عن هذا المبلغ بواسطة وزير آلية التنمية النظيفة، دانييلي فرانكو، بحسب ما قالت مصادر حكومية.



وسيخصص جزء من هذا المبلغ، والبالغ 1.8 مليار يورو، مقابل إلغاء رسوم النظام العامة للمستخدمين حتى 16 كيلو وات في الساعة، كما سيتم تخصيص مبلغ 600 مليون يورو، مقابل خفض ضريبة القيمة المضافة على الغاز بنسبة 5%.



إلى جانب ذلك، سيتم إلغاء رسوم النظام بالنسبة للأسر ذات الوضع السيء، مع إلغاء الزيادات مقابل 900 مليون يورو. (أنسامد).



