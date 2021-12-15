Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
استثمار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

استثمار - قطاعات
إيطاليا: تخصيص 3.8 مليار يورو لخفض زيادة تكلفة فواتير الغاز
    (أنسامد) - ديسمبر 15 - روما - أعلنت الحكومة الإيطالية تخصيص مبلغ 3.8 مليار يورو لمواكبة الزيادة في تكلفة فواتير الكهرباء والغاز في الربع الأول من عام 2022.

    وجاء الإعلان عن هذا المبلغ بواسطة وزير آلية التنمية النظيفة، دانييلي فرانكو، بحسب ما قالت مصادر حكومية.

    وسيخصص جزء من هذا المبلغ، والبالغ 1.8 مليار يورو، مقابل إلغاء رسوم النظام العامة للمستخدمين حتى 16 كيلو وات في الساعة، كما سيتم تخصيص مبلغ 600 مليون يورو، مقابل خفض ضريبة القيمة المضافة على الغاز بنسبة 5%.

    إلى جانب ذلك، سيتم إلغاء رسوم النظام بالنسبة للأسر ذات الوضع السيء، مع إلغاء الزيادات مقابل 900 مليون يورو. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    إيطاليا : تراجع الأنهار الجليدية وتغير المناخ في جبال الألب

    ألبوم الصور