إيطاليا: انخفاض إنفاق الأسر بمعدل 4 آلاف يورو بسبب الوباء

(أنسامد) - ديسمبر 13 - روما - كان الوباء بمثابة "تسونامي" لاستهلاك الأسر الإيطالية، ورغم الانتعاش المسجل خلال عام 2021، مع بدء رفع حالة الطوارئ، فإن الأزمة التي أثارها وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، قد "ألغت ما يقرب من 4000 يورو من الإنفاق لكل أسرة في المتوسط"، بحسب Confesercenti، وهو واحد من الاتحادات الرئيسية في البلاد للشركات العاملة في المجالات المالية والإدارية والإئتمانية.



وأوضح الاتحاد، أن الرقم هو مجموع الانخفاض في الاستهلاك مقارنة بمستوى ما قبل الأزمة الذي سجلته كل أسرة في المتوسط خلال عامين 2020 و2021، فقد تم تسجيل في عام 2020، تراجع بـ 2653 يورو، وفي عام 2021، تراجع بـ 1.298 يورو، ليصبح المجموع 3951 يورو.



وجاء هذا التراجع، من بين عوامل أخرى، مع انخفاض الدخل من العمل، والتضخم وعدم اليقين، الأمر الذي دفع العائلات الإيطالية إلى الحفاظ على معدل ادخار، أعلى بكثير من الفترات السابقة للوباء.



تبين باتريسيا دي لويز، رئيسة الإتحاد أن الوباء كان له تأثير مدمر على الاستهلاك المنزلي، مضيفة، "عند إضافة الاستهلاك المفقود في عامي 2020 و2021، يبدو الأمر كما لو أن الأسر فقدت شهرين او ثلاثة من دخلها".



ودعت المسؤولة إلى تدخل سريع لدفع الانتعاش، موضحة أن 60% من من الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا يعتمد على الاستهلاك الداخلي والضرائب، ومشددة على ضرورة أن يكون الإصلاح يجب أن يدفع موارد الأسرة وإمكانياتها. (أنسامد).



