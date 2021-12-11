إنخفاض الناتج الصناعي الإيطالي بنسبة 0.6 ٪ في أكتوبر

(أنسامد) - ديسمبر 11 - روما - قالت وكالة الإحصاء الوطنية
"إيستات" ISTAT يوم الجمعة إن الناتج الصناعي الإيطالي انخفض
بنسبة 0.6 ٪ في أكتوبر عن سبتمبر لكنه ارتفع بنسبة 0.6 ٪ في الأشهر
الثلاثة من أغسطس إلى أكتوبر مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
وأضافت وكالة الإحصاء إن الإنتاج الصناعي في أكتوبر كان أعلى
بنسبة 0.7 ٪ من فبراير 2020 ، قبل شهر من بدء حالة الطوارئ COVID،
مشيرة "هناك مقارنة إيجابية مع مستويات ما قبل الوباء".
يتحسن الاقتصاد الإيطالي ومن المقرر أن ينمو أكثر من 6٪ هذا العام
، وفقا للبيانات الأخيرة. (أنسامد).