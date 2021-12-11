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إنخفاض الناتج الصناعي الإيطالي بنسبة 0.6 ٪ في أكتوبر
إيستات : يتحسن الاقتصاد الإيطالي ومن المقرر أن ينمو أكثر من 6
    (أنسامد) - ديسمبر 11 - روما - قالت وكالة الإحصاء الوطنية "إيستات" ISTAT يوم الجمعة إن الناتج الصناعي الإيطالي انخفض بنسبة 0.6 ٪ في أكتوبر عن سبتمبر لكنه ارتفع بنسبة 0.6 ٪ في الأشهر الثلاثة من أغسطس إلى أكتوبر مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

    وأضافت وكالة الإحصاء إن الإنتاج الصناعي في أكتوبر كان أعلى بنسبة 0.7 ٪ من فبراير 2020 ، قبل شهر من بدء حالة الطوارئ COVID، مشيرة "هناك مقارنة إيجابية مع مستويات ما قبل الوباء".

    يتحسن الاقتصاد الإيطالي ومن المقرر أن ينمو أكثر من 6٪ هذا العام ، وفقا للبيانات الأخيرة. (أنسامد).

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