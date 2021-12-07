إيطاليا: ارتفاع المبيعات بنسبة 0.1% في أكتوبر

(أنسامد) - ديسمبر 7 - روما - ارتفعت مبيعات التجزئة في شهر أكتوبر الماضي، بنسبة 0.1% في القيمة و0.2% في الحجم، في حين ارتفعت المبيعات على أساس سنوي بمعدل 3.7% في السنة.



وبحسب المعهد الوطني للاحصاء الإيطالي، هذه العلامة الإيجابية تم تحقيقها بفضل ارتفاع مبيعات السلع غير الغذائية بنسبة 0.3% في القيمة و0.4% في الحجم، بينما انخفضت مبيعات السلع الغذائية، بنسبة -0.1% في القيمة و-0.2% في الحجم.



وعلى أساس الاتجاه، ارتفعت المبيعات بنسبة 3.7% في القيمة و2.8% في الحجم.



إلى جانب ذلك، فقد تم تسجيل أول انتكاسة للمبيعات عبر الانترنت، منذ عام 2016، بحسب ما أشار إليه معهد الإحصاء في مسح خاص بتجارة التجزئة، في أكتوبر.



ويؤكد المعهد أن مبيعات الانترنت انكمشت بنسبة 3.7%. (أنسامد).



