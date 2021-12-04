وزير الإقتصاد:إيطاليا حققت 35 من 51 هدفا من برنامج التعافي

(أنسامد) - ديسمبر 4 - روما - كشف وزير الاقتصاد الإيطالي دانييلي فرانكو أن بلاده حققت 35 من 51 هدفا في خطة التعافي الوطني والقدرة على الصمود (NRRP) التي كانت مقررة بحلول نهاية هذا العام .



وأشار إلى أن خطة ما بعد COVID الضخمة التي يمولها الاتحاد الأوروبي لا تتطلب الإنفاق فحسب ، بل تشمل أيضا إصلاحات للقطاعات الرئيسية مثل الخدمة المدنية ونظام العدالة.



وقال فرانكو إن "الوقت متغير حاسم بالنسبة إلى البرنامج القومي للقضايا الوطنية". (أنسامد).



