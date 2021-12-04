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وزير الإقتصاد:إيطاليا حققت 35 من 51 هدفا من برنامج التعافي
    (أنسامد) - ديسمبر 4 - روما - كشف وزير الاقتصاد الإيطالي دانييلي فرانكو أن بلاده حققت 35 من 51 هدفا في خطة التعافي الوطني والقدرة على الصمود (NRRP) التي كانت مقررة بحلول نهاية هذا العام .

    وأشار إلى أن خطة ما بعد COVID الضخمة التي يمولها الاتحاد الأوروبي لا تتطلب الإنفاق فحسب ، بل تشمل أيضا إصلاحات للقطاعات الرئيسية مثل الخدمة المدنية ونظام العدالة.

    وقال فرانكو إن "الوقت متغير حاسم بالنسبة إلى البرنامج القومي للقضايا الوطنية". (أنسامد).

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