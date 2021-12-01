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إيطاليا: الناتج المحلي يرتفع بـ 2.6% في الربع الثالث
    (أنسامد) - ديسمبر 1 - روما - سجل الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا ارتفاعا بنسبة 2.6% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي مقارنة بالربع السابق له، بينما وصل إجمالي النمو السنوي، حتى الربع الثالث إلى 3.9%، مما يؤكد الانتعاش المستدام.

    وبالمقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، فقد ارتفع النمو في الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 3.9%، بحسب بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء.

    ووفقا لهذه النتائج، فإن النمو المكتسب، أو الذي يمكن الحصول عليه إذا سجل الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي، في الربع الرابع من العام تغيرا دوريا صفريا، سيبلغ 6.2%.

    وبين عامي 2021 و2024، سينمو الناتج المحلي الإجمالي في الجنوب بنسبة 12.4%، بينما في الوسط الشمالي 15.6% وفق تقرير "سفيميز 2021" بشأن الاقتصاد والمجتمع في الجنوب. (أنسامد).

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