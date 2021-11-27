نصف الإيطاليين يتسوقون يوم الجمعة السوداء

(أنسامد) - نوفمبر 27 - روما - قالت مجموعة Confcommercio للبيع بالتجزئة يوم الجمعة إن واحدا من كل إيطاليين ، أو 53.1٪ يتسوقون ويشترون هدايا عيد الميلاد في يوم الجمعة الأسود ويوم إثنين عبر الإنترنت.



لا يزال حوالي 34.9٪ من الإيطاليين غير متأكدين مما إذا كانوا سيستفيدون من المبيعات بينما قال 12٪ إنهم لن يشتروا أي هدايا خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.



وقالت Confcommercio إن نصيب الأسد من عمليات الشراء سيتم عبر الويب ، مشيرة إن حوالي 71.7٪ من أولئك الذين يشترون الهدايا سيقومون بعمليات شراء عبر الإنترنت. (أنسامد).



