إيطاليا: التصنيع يتعافى ويعود إلى سابق عهده

(أنسامد) - نوفمبر 22 - روما - يشهد قطاع الانتاج الصناعي والحرفي تعافي كبير في إيطاليا، ويسترد مستويا ما قبل كورونا ويصبح محركا رئيسيا للانتاج في منطقة اليورو.



وأوضح تقرير لاتحاد الصناعات الإيطالي Confindustria أنه على عكس ما حدث مع الأزمات العالمية السابقة، فبعد انهيار أكثر من 40% في شهري مارس وأبريل ، لم يسترد التصنيع الإيطالي والحرفي مستوياته بشكل مطرد ليعود لمستويات نشاط ما قبل تفشي الوباء فحسب، ولكنه أصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو الصناعي في منطقة اليورو بأكملها.



وعلى الرغم من هذا النمو للقطاع في إيطاليا، فإن التعافي لا يزال بعيد المنال في ألمانيا وفرنسا، وفق التقرير بشأن السيناريوهات الصناعية الذي نشره الاتحاد.



وأوضح الاتحاد، أنه في ألمانيا وفرنسا، على الرغم من الانخفاض الحاد في حجم الإنتاج في الأشهر الأكثر أهمية من العام الماضي، فإن إعادة استيعاب الصدمة الكاملة التي خلفها الوباء، لا تزال بعيدة المنال. (أنسامد).



