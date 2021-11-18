إيطاليا: انتعاش الحركة الجوية وتقليل الانخفاض إلى -38%

(أنسامد) - نوفمبر 18 - روما - انتعشت الحركة الجوية في إيطاليا، لاسيما في مطاري ميلان ليناتي وميلان مالبينسا، بينما يتوقع أن تعود حركة الطيران إلى مستويات ما قبل كورونا بين عامي 2024 و2025.



وصرح أرماندو برونيتي الرئيس التنفيذي لشركة سيا SEA، التي تدير مطاري ميلان ليناتي وميلان مالبينسا خلال مقابلة مع وكالة أنسا، "يمكن أن نشعر بالتعافي أيضا"، موضحا أنه تم تقليل الانخفاض في نسبة الحركة الجوية عبر المطارين إلى -28% تقريبا، مقارنة بـ -85% الشتاء الماضي.



وأوضح برونيتي أن الرحلات إلى الوجهات الأوروبية تتعافى بشكل أسرع لاسيما عبر مطار ميلان مالبينسا، الذي يمتلك نصيبا مهما من حركة المرور العابرة للقارات.



وأضاف، أنه رغم الانتعاش، لا يزال عام 2021 سالبا، مستطردا، "في العام المقبل، نتوقع أن يتعزز الارتداد، لكننا نتوقع عودة إلى أرقام ما قبل كوفيد بين 2024-2025". (أنسامد).



