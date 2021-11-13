إيطاليا تنضم إلى تحالف ما وراء النفط والغاز " BOGA "

(أنسامد) - نوفمبر 13 - روما - انضمت إيطاليا إلى تحالف ما وراء النفط والغاز ( Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA الذي تم إطلاقه في مؤتمر المناخ COP26 من قبل الدنمارك وكوستاريكا.



وقال التحالففي بيان "BOGA هو تحالف دولي من الحكومات وأصحاب المصلحة يعملون معا لتسهيل التخلص التدريجي المُدار من إنتاج النفط والغاز. ويهدف التحالف إلى رفع مستوى مسألة التخلص التدريجي من إنتاج النفط والغاز في حوارات المناخ الدولية ، وحشد العمل والالتزامات ، وإنشاء مجتمع دولي للممارسة بشأن هذه القضية ".



يحظر BOGA الترخيص والامتيازات الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز على الأراضي الوطنية.



وقالت مصادر في وزارة التحول البيئي لوكالة أنسا إن إيطاليا وقعت يوم أمس الخميس على المبادرة في قمة جلاسكو للاحتباس الحراري.



(أنسامد).



