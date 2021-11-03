إيطاليا: ارتفاع مؤشر تصنيع السلع Pmi إلى 61.1 في أكتوبر

(أنسامد) - نوفمبر 3 - روما - حقق مؤشر تصنيع السلع والمنتجات، " Pmi manifatturiero" قفزة كبيرة في شهر أكتوبر، ليسجل 61.1 نقطة إضافية مقارنة بـ 59.7 نقطة في سبتمبر.



هذه النتائج التي حققها المؤشر الذي يقيسه Ihs Markit، جاءت أعلى من تقديرات المحللين.



وهذا هو الشهر السادس عشر على التوالي الذي يحقق فيها هذا المؤشر، معدل نمو، كما أن نتائج المؤشر في شهر أكتوبر، هي الأعلى منذ يونيه الماضي.



وبالنسبة لمؤشر الطلبات، فقد قفز أيضا المؤشر إلى 61.7 نقطة مقابل 58,9 نقطة في سبتمبر، وهو نمو للشهر الحادي عشر على التوالي.



(أنسامد).



