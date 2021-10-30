إرتفاع الفارق بين سندات BTP الإيطالية والسندات الألمانية

(أنسامد) - أكتوبر 30 - روما - إرتفع الفارق بين سندات BTP الإيطالية لأجل 10 سنوات والسندات الألمانية إلى 130 نقطة أساس يوم الجمعة ، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2020 ، مع ارتفاع العائد على BTP إلى 1.21٪.



وأغلق السبريد على 118 نقطة يوم الخميس و 112 يوم الأربعاء.



يقال إن الارتفاع الحاد في الفارق مرتبط بشكوك السوق حول سياسة البنك المركزي الأوروبي وتقييمه أن الارتفاع الأخير في التضخم هو ظاهرة مؤقتة. (أنسامد).



