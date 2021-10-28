إيطاليا: ثقة المستهلك تنخفض في أكتوبر وتزايد ثقة الأعمال

(أنسامد) - أكتوبر 28 - روما - انخفض مؤشر مناخ ثقة المستهلك بشكل طفيف في أكتوبر الجاري، من 119.6 نقطة إلى 118.4 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ثقة الشركات (الأعمال) من 113.7 إلى 115 نقطة، بحسب بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء "إيستات".



ورغم هذا الانخفاض في مؤشر ثقة المستهلك، إلا أنه لا يزال عند مستويات عالية تاريخيا، بحسب البيان الذي نشره معهد الإحصاء.



ويشير المعهد إلى أن الأراء الحالية للمستهلكين تأخذ منحى إيجابي وتتحسن توقعاتهم بشكل إيجابي حول الوضع الاقتصادي العام والبطالة والوضع الشخصي، وآفاق الادخار في الأشهر المقبلة. (أنسامد).



