دراجي : لا يمكن توفير المال على حساب حياة العمال

(أنسامد) - أكتوبر 16 - روما - قال رئيس الوزراء ماريو دراجي يوم الجمعة إن معايير السلامة في مكان العمل التي وافقت عليها الحكومة مؤخرًا أرسلت "إشارة واضحة مفادها أنه لا يمكنك توفير (المال) على حساب حياة العمال" بعد موجة صادمة من الوفيات الناجمة عن حوادث العمل استمرت مع المزيد من الوفيات ، واحدة قريبة ميلانو في لومباردي ، وواحد بالقرب من مودينا في إميليا رومانيا ، وواحد في ساساري في سردينيا وواحد في بارليتا في بوليا.



وقال رئيس مجلس الدولة "أود أن أعبر عن ارتياح الحكومة ورضائي تجاه معايير السلامة في مكان العمل".



واضاف "خلال الاشهر الماضية شهدنا عددا غير مقبول من القتلى.كحكومة ، ألزمنا أنفسنا ببذل كل ما في وسعنا لمنع حدوث هذه الأحداث مرة أخرى." وأضار دراجي "الأعراف هي تحقيق هذا الوعد. إننا نزيد عدد مفتشي أماكن العمل ، ونشدد العقوبات ، ونعزز الحوسبة لتحسين عمليات التفتيش" (أنسامد).



