إيطاليا: انخفاض الانتاج الصناعي في أغسطس -0،2%

(أنسامد) - أكتوبر 12 - روما - في أغسطس 2021، انخفض مؤشر الانتاج الصناعي بنسبة 0،2% بالمقارنة بشهر يوليو، بحسب ما أظهرت بيانات للمعهد الوطني للإحصاء "Istat".



ورغم هذا الانخفاض، إلا أن متوسط الانتاج الصناعي خلال الربع السنوي بين يونيه وأغسطس قد نما بنسبة 1،1%، بالمقارنة بمستوى النمو خلال الشهور الثلاثة السابقة.



كما أظهرت النتائج أن الانتاج مقارنة بالعام السابق (أغسطس 2020)، لم يشهد تغييرا. أما بالمقارنة بشهر فبراير 2020، قبيل بدء حالة الطوارئ، فقد أظهرت النتائج ارتفاع مؤشر الانتاج في أغسطس 2021، بنسبة 1.5% بعد خصم العوامل الموسمية. (أنسامد).



