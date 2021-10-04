إيطاليا: تراجع الانتاج الصناعي في أغسطس وسبتمبر

(أنسامد) - أكتوبر 4 - روما - سجل الانتاج الصناعي في إيطاليا انخفاضا هامشيا في شهري أغسطس (-0،2%)، وسبتمبر (-0،3%)، لكن لا تزال التوقعات إيجابية حول القطاع.



وكشفت دراسة لاتحاد الصناعة بعد مسح سريع حول الانتاج الصناعي، أن هناك زيادة إجمالية في الانتاج الصناعي، خلال الربع الثالث من عام 2021، بنسبة 0،5%، ولكن بوتيرة أبطأ من النتائج التي تم تحقيقها خلال الربعين الأولين من العام الجاري، حيث تم تسجيل زيادة بنسبة 1،2% و1،5% على التوالي.



ورغم هذا الانخفاض في شهرين أغسطس وسبتمبر، فإن التوقعات بشأن الاتجاه الاقتصادي في الأشهر الثلاثة المقبلة، شهدت تحسنا كبيرا.



وجاء في الدراسة: "تظل الآفاق إيجابية"، منوهة إلى الطلب القوي على المنتجات الذي تم تسجيله خلال الشهور الأخيرة مما يعطي ثقة حول المستقبل.



وتشهد إيطاليا تحسنا بشأن المؤشرات الاقتصادية، مع زيادة الثقة بعد حملة تطعيم واسعة وتخفيف الإجراءات الصحية المتشددة لمقاومة وباء كورونا المستجد "كوفيد-19". (أنسامد).



