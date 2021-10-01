ايطاليا : ارتفاع التضخم في سبتمبر على أساس سنوي

(أنسامد) - أكتوبر 1 - روما - سجل مؤشر أسعار المستهلك على المستوى الوطني في ايطاليا في شهر سبتمبر 2021 انخفاضًا بنسبة 0.1%، فيما ارتفع بنسبة 2.6% على أساس سنوي (مقابل 2.0% في الشهر السابق)، وفقا للتقديرات الأولية الصادرة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات).



يستمر التضخم بوتيرة متسارعة في ايطاليا، ليصل إلى مستوى لم يتم تسجيله منذ شهر أكتوبر 2012.



بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة جدًا في أسعار الطاقة، هناك أيضًا ارتفاع في الأسعار في قطاعات أخرى، مما يدفع التضخم الأساسي إلى الارتفاع بمقدار نقطة مئوية واحدة. (أنسامد).



