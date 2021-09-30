إيطاليا: ارتفاع أسعار الانتاج الصناعة 11.6% على أساس سنوي

(أنسامد) - سبتمبر 30 - روما - خلال شهر أغسطس، شهدت أسعار الانتاج الصناعي في إيطالي بمعدل 0،5% على أساس شهري، و11،6% على أساس سنوي، وفق بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء Istat.



وبحسب المعهد، فإنه خلال الشهر، ارتفعت أسعار انتاج البناء (البناء السكني وغير السكني)، بنسبة 0،4% على أساس شهري، و5،3% على أساس سنوي.



وظهرت أكبر زيادة في أسعار الانتاج، لدى فحم الكوك والمنتجات البترولية المكررة، بزيادة 30% في السوق المحلي، و47،1% خارج منطقة اليورو.



وشهدت الشهور الثمانية الأولى في العام، زيادة في أسعار الانتاج الصناعي بنسبة 6،2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. (أنسامد).



