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إيطاليا: ارتفاع أسعار الانتاج الصناعة 11.6% على أساس سنوي
    (أنسامد) - سبتمبر 30 - روما - خلال شهر أغسطس، شهدت أسعار الانتاج الصناعي في إيطالي بمعدل 0،5% على أساس شهري، و11،6% على أساس سنوي، وفق بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء Istat.

    وبحسب المعهد، فإنه خلال الشهر، ارتفعت أسعار انتاج البناء (البناء السكني وغير السكني)، بنسبة 0،4% على أساس شهري، و5،3% على أساس سنوي.

    وظهرت أكبر زيادة في أسعار الانتاج، لدى فحم الكوك والمنتجات البترولية المكررة، بزيادة 30% في السوق المحلي، و47،1% خارج منطقة اليورو.

    وشهدت الشهور الثمانية الأولى في العام، زيادة في أسعار الانتاج الصناعي بنسبة 6،2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. (أنسامد).

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