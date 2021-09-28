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دراجي : روما ستعرض إستضافة Expo 2030
    (أنسامد) - سبتمبر 28 - روما - قال رئيس الوزراء ماريو دراجي يوم الثلاثاء إن الحكومة ستطرح استضافة روما لمعرض إكسبو 2030 العالمي Expo 2030 .

    وأضاف في رسالة إلى مرشحي رئاسة البلدية في الانتخابات المقبلة بالعاصمة الإيطالية "إنها بلا شك فرصة عظيمة لتنمية المدينة".

    (أنسامد).

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