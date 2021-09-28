دراجي : روما ستعرض إستضافة Expo 2030

(أنسامد) - سبتمبر 28 - روما - قال رئيس الوزراء ماريو دراجي يوم الثلاثاء إن الحكومة ستطرح استضافة روما لمعرض إكسبو 2030 العالمي Expo 2030 .



وأضاف في رسالة إلى مرشحي رئاسة البلدية في الانتخابات المقبلة بالعاصمة الإيطالية "إنها بلا شك فرصة عظيمة لتنمية المدينة".



(أنسامد).



