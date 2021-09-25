إيطاليا:إرتفاع ثقة المستهلك إلى أعلى مستوى لها في 23 عاما

(أنسامد) - سبتمبر 25 - روما - كشفت الوكالة الوطنية للإحصاء ISTAT عن ارتفاع ثقة المستهلك في إيطاليا في شهر سبتمبرإلى أعلى مستوى لها في 23 عاما .



وقالت الوكالة الوطنية للإحصاء يوم أمس الجمعة إن المؤشر ارتفع بنحو 3.4 نقطة مئوية من 116.2 في أغسطس إلى 119.6 في سبتمبر. هو الآن في أعلى مستوياته منذ يناير 1998 ، بداية الشكل الحالي لقياس المؤشر.



وأضافت ISTAT في تقديراتها الأولية ، في غضون ذلك ، انخفضت ثقة الأعمال من 114.0 إلى 113.8 (أنسامد).



