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إيطاليا: حجم الانتاج الصناعي يصل إلى مستوى قياسي في يوليو
    (أنسامد) - سبتمبر 22 - روما - وصل معدل الانتاج والتداول الصناعي في إيطاليا، خلال شهر يوليو الماضي إلى مستوى قياسي، هو الأعلى على الإطلاق منذ يناير 2000، بحسب بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء.

    وأوضح المعهد: "يستمر الاتجاه الاقتصادي الإيجابي للانتاج الصناعي في شهر يوليو، حيث سجل المؤشر، المعل الموسمي الأعلى مستوى على الإطلاق، ليصل إلى أعلى مستوى منذ بداية الإحصاء في يناير 2000".

    وأوضح المعهد أنه خلال شهر يوليو، وصل صافي النمو للانتاج الصناعي على أساس موسمي إلى 0،9% من الناحية الاقتصادية.

    وعلى أساس شهري، فقد شهدت الزيادة توجه إيجابي على السوق المحلي، لتبلغ 1،7%، في حين أن هناك انخفاض متوسط على السوق الخارجي بنسبة -0،8%.

    وفيما يتعلق بحجم الأعمال الإجمالي، فدق زاد بشكل كبير بنسبة 19،1% في المتوسط، منها 19% للسوق المحلي، و19،2% للسوق الخارجي.

    وفيما يتعلق بالفترة بين مايو ويوليو، فقد ارتفع المؤشر العام بنسبة 4،4% مقارنة بالشهور الثلاثة الماضية، فيما يتعلق بحجم الأعمال الصناعية. (أنسامد).

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