شركة GICO توفر المطبخ لجناح إيطاليا في إكسبو 2020

(أنسامد) - سبتمبر 20 - روما - أعلنت شركة GICO ، وهي شركة متخصصة في المطابخ الاحترافية الراقية ، أنها ستوفر المطبخ لجناح إيطاليا في إكسبو 2020 دبي.



وقالت الشركة التي يقع مقرها في فازولا بالقرب من تريفيزو: "لتسليط الضوء على الذوق الإيطالي للجمال والذوق الرفيع وفن الطهي ، طورت GICO جناحا مخصصًا للطهي لجناح إيطاليا ، حيث اضطلعت بدور مهم كسفير لتميز تذوق الطعام الإيطالي في العالم".



تمتلك الشركة أكثر من 50 عاما من الخبرة في مجال المطبخ الاحترافي وتتميز مطابخها بالتصميم الدقيق والجماليات الوظيفية الأنيقة.



يحتل جناح إيطاليا موقعا استراتيجيا في المعرض العالمي الذي ينطلق في الأول من أكتوبر.



من المتوقع أن يجذب الجناح أكثر من 28 ألف زائر يوميًا ، أي حوالي خمسة ملايين خلال الأشهر الستة للحدث. (أنسامد).



