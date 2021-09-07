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إيطاليا: الناتج المحلي يعود لمستوياته قبل كوفيد في 2022
من المتوقع أن يصل حجم الناتج المحلي 5،9% خلال العام الجاري
    (أنسامد) - سبتمبر 7 - روما - توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتعافى الاقتصاد، ويعود لمستويات 2019، بحلول النصف الأول من عام 2022، بعد تحقيق نمو هذا العام الجاري يصل إلى 5،9%.

    إلى جانب ذلك، توقعت المنظمة الدولية في الدراسة الاقتصادية حول إيطاليا، وصول الدين العام إلى ما يقرب من 160% من حجم الناتج المحلي في 2021.

    ودعت المنظمة إيطاليا الاستمرار في تقديم دعم موازنة مستهدف بشكل متزايد، حتى يتم تعزيز الانتعاش في قطاعي الاقتصاد والتوظيف، معبرة عن أملها قيام السلطات الإيطالية تنفيذ خطة مالية متوسطة الأجل بمجرد توطيد الانتعاش، من أجل خفض نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. (أنسامد).

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