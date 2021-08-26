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ارتفاع حجم التداول الصناعي في إيطاليا بنسبة 3.1٪ في يونيو
    (أنسامد) - أغسطس 26 - روما - كشفت الوكالة الوطنية للإحصاء إيستات ISTAT ارتفاع حجم التداول الصناعي في إيطاليا بنسبة 3.1٪ في يونيو عن الشهر السابق .

    وقالت الوكالة الوطنية للإحصاء اليوم الخميس إن حجم التداول في الأسواق الأجنبية ارتفع بنسبة 4.7٪ ، وارتفع حجم التداول الداخلي بنسبة 2.1٪.

    وأشارت إن حجم الأعمال ارتفع بنسبة 5.2٪ في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول. اكتسبت 5.5٪ في السوق الخارجية و 4.8٪ في السوق المحلية.

    على أساس سنوي ، ارتفعت قيمة التداول بنسبة 28.4٪ في يونيو 2020 ، 30.2٪ في السوق الخارجية و 27.5٪ في السوق الداخلية. كانت أرقام العام الماضي منخفضة بشكل خاص بسبب عمليات الإغلاق COVID.

    (أنسامد).

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