(أنسامد) - أغسطس 26 - روما - كشفت الوكالة الوطنية للإحصاء إيستات ISTAT ارتفاع حجم التداول الصناعي في إيطاليا بنسبة 3.1٪ في يونيو عن الشهر السابق .



وقالت الوكالة الوطنية للإحصاء اليوم الخميس إن حجم التداول في الأسواق الأجنبية ارتفع بنسبة 4.7٪ ، وارتفع حجم التداول الداخلي بنسبة 2.1٪.



وأشارت إن حجم الأعمال ارتفع بنسبة 5.2٪ في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول. اكتسبت 5.5٪ في السوق الخارجية و 4.8٪ في السوق المحلية.



على أساس سنوي ، ارتفعت قيمة التداول بنسبة 28.4٪ في يونيو 2020 ، 30.2٪ في السوق الخارجية و 27.5٪ في السوق الداخلية. كانت أرقام العام الماضي منخفضة بشكل خاص بسبب عمليات الإغلاق COVID.



(أنسامد).



