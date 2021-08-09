إيطاليا: تراجع الانتاج الصناعي خلال شهر يوليو بنسبة 0،7%

(أنسامد) - أغسطس 9 - روما - شهد الانتاج الصناعي في إيطاليا، تباطؤ خلال شهر يوليو، بعد توقعات باستمرار النمو الذي حققه القطاع خلال شهر يونيه الماضي.



وكشفت بيانات مركز الدراسات التابع لاتحاد الصناعات الإيطالي Confindustria، أن الانتاج الصناعي شهد تراجع بنسبة -0،7%، خلال شهر يوليو الماضي، بعد أن حقق قفزة خلال الشهر السابق، بنسبة 1%.



وسجل المركز توقعات أقل إيجابية، مقارنة بالفترة الماضية.



وأشار المركز إلى أنه رغم أن المؤشرات الاقتصادية للربع الثالث من العام الجاري، تظل إيجابية بالنسبة للنشاط الصناعي، مع ارتفاع الطلبات، لاسيما فيما يتعلق بالمنتجات الصناعية المنزلية، والتوقعات الانتاجية الجيدة، إلا أنه ليس من المستبعد حدوث تباطؤ بالمقارنة بالإيقاع الذي تم تسجيله خلال فصل الربيع الماضي.



ولم يستبعد المركز أن يلقي هذا التباطؤ بظلاله على ثقة الشركات والمستهلكين، خلال شهر أغسطس الجاري. (أنسامد).



