إيطاليا: ارتفاع الناتج المحلي بـ 2،7% في الربع الثاني لـ2021

(أنسامد) - أغسطس 2 - روما - أظهرت بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (ايستات)، ارتفاع الناتج المحلي والوظائف خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، 2021، مع بدء عودة النشاط عقب عام من الإغلاق جراء وباء كورونا.



ووفقا للأرقام، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2،7% في الفترة بين أبريل ونهاية يونية، مقابل الربع الأول من العام، وبزيادة قدرها 17،3% عن نفس الفترة من العام الماضي 2020، التي شهدت أدنى مستويات الناتج المحلي.



وبين معهد الإحصاء أن هذه الزيادة "المميزة بشكل استثنائي"، والمسجلة على أساس سنوي، مستمدة من المقارنة مع الحد الأدنى للانتاج الذي تم تحقيقه في الربع الثاني من العام 2020، في ذروة الأزمة الصحية المرتبطة بكورونا، التي مرت بها إيطاليا.



وفي حالة استمرار معدل النمو خلال الربعين الثالث والرابع من العام الحالي، فإن المعدل الإجمالي لنمو الناتج المحلي قد يصل إلى نحو 4،8%، وفق حسابات معهد الإحصاء.



المؤشرات الإيجابية أيضا تظهر في قطاع العمل، إذ انخفضت البطالة في شهر يونيه الماضي إلى 9،7% (بمعدل -0،5%).



ووفقا لمعهد الإحصاء، فإنه تم تسجيل 166 ألف حالة توظيف جديدة (بزيادة +0،7% بالمقارنة بالشهر السابق). وبقياس سنوي، فإن نسبة الذين تم توظيفهم قد زاد بمعدل 1،2%، منذ يونيه من العام الماضي، أي ما يعادل 267 ألف وظيفة. (أنسامد).



