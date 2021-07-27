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الاقتصاد الإيطالي ينمو بوتيرة سريعة - صندوق النقد الدولي
    (أنسامد) - يوليو 27 - روما - صرح صندوق النقد الدولي (IMF) اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد الإيطالي من المقرر أن ينمو بوتيرة أسرع من الاقتصاد الألماني هذا العام والمقبل حيث قام بمراجعة توقعات الناتج المحلي الإجمالي.

    قال صندوق النقد الدولي إنه بعد الانكماش بنسبة 8.9٪ في 2020 ، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا 4.9٪ في 2021 ، بزيادة 0.7 نقطة مئوية عما كان متوقعا في أبريل.

    وقال إن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا يجب أن يرتفع بنسبة 4.2٪ في عام 2022 ، بزيادة 0.6 نقطة عن توقعاتها السابقة. قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الألماني من المقرر أن ينمو بنسبة 3.6٪ هذا العام و 4.1٪ في عام 2022. (أنسامد).

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