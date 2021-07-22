المفوضية الأوروبية:زيادة مخاطر الفساد في إيطاليا بسبب كورونا

(أنسامد) - يوليو 22 - روما - قالت المفوضية الأوروبية في تقرير جديد عن سيادة القانون في إيطاليا إن جائحة كوفيد -19 زاد من مخاطر الفساد في إيطاليا.



وقال التقرير: "خلال جائحة COVID-19 ، ازداد خطر الفساد في إيطاليا بشكل كبير".



وأضافت أن الزلزال الاقتصادي الناجم عن الوباء زاد من احتمال "الجرائم المرتبطة بالفساد بهدف اختراق الاقتصاد الإيطالي بشكل أعمق".



وأشارت المفوضية الأوروبيةعلى الرغم من التحركات لمواجهة هذه الظاهرة ، وحقيقة أن التعاون بين المؤسسات يعمل بشكل جيد ، فإن الجهود "تعرقلت بسبب طول الوقت المفرط في محاكمات المجرمين" ، لا سيما في مرحلة الاستئناف. (أنسامد).



