إيطاليا : إرتفاع الصادرات 41.9٪ في مايو

الرئيس الإيطالي ماتاريلا يكرم مانشيني وأزوري
تقديرا للقيم والروح التي أحرزت انتصار يورو 2020
كوفيد -19: إيطاليا تتجاوز 60 مليون جرعة لقاح
دولة الإمارات تعزي الرئيس الألماني والمستشارة ميركيل
في ضحايا الفيضانات
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
بومبي ، إفتتاح موقع ترميم فيلا ديوميدي الأثري
ايطاليا..رالي ميل ميجليا للسيارات القديمة
اعادة فتح دوموس اوريا للزيارة في 23 يونيو.."البيت الذهبي"
كوفيد - 19 :ثلثي ايطاليا يتحول الي اللون الابيض
ايطاليا..تخفيض تدريجي لاجراءات كورونا
مطاعم ميلانو و تورينو تقدم خدماتها في الهواء الطلق