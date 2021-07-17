إيطاليا : إرتفاع الصادرات 41.9٪ في مايو

(أنسامد) - يوليو 17 - روما - ارتفعت الصادرات الإيطالية بنسبة 41.9٪ في مايو مقارنة بشهر مايو 2020 ، حسبما أفادت وكالة الإحصاء الوطنية يوم أمس الجمعة.



وقالت وكالة الإحصاء إن الواردات ارتفعت بنسبة 51.2٪ مع تسارع النشاط الاقتصادي بعد المرحلة الحادة من جائحة كوفيد.



ولكن الصادرات انخفضت بنسبة 2٪ في مايو مقارنة بشهر أبريل، كما انخفضت الواردات بنسبة 0.3٪ عن الشهر السابق. (أنسامد).



