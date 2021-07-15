وكالة الإحصاء الإيطالية :إستقرار التضخم عند 1.3٪ في يونيو

(أنسامد) - يوليو 15 - روما - كشفت وكالة الإحصاء الإيطالية يوم الخميس إستقرار التضخم الإيطالي عند 1.3٪ في يونيو، وهو نفس معدل مايو .



وأضافت في مايو ، ارتفع التضخم للشهر الخامس على التوالي إلى 1.3٪ من 1.1٪ في أبريل، مشيرة إن التضخم الآن في أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2018.



ولكن عربة التضخم للسلع المنزلية التي يتم شراؤها بشكل متكرر أظهرت انخفاضا بنسبة 0.7٪ ، انخفاضا مقارنة ب 0.8٪ في مايو ، مما يؤكد اتجاها لم نشهده منذ أغسطس 1997. (أنسامد).



