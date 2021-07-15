وكالة الإحصاء الإيطالية :إستقرار التضخم عند 1.3٪ في يونيو

إيطاليا: ارتفاع الإصابات بـ 61% وانخفاض الوفيات جراء كورونا
إيطاليا:مجلس النواب يرفض إنهاء التعاون مع خفر السواحل الليبي
الجزائر: عفو رئاسي عن 30 محبوسا في قضايا التجمهر
تدابير رأفة تكميلية لـ 71 شاب
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
بومبي ، إفتتاح موقع ترميم فيلا ديوميدي الأثري
ايطاليا..رالي ميل ميجليا للسيارات القديمة
اعادة فتح دوموس اوريا للزيارة في 23 يونيو.."البيت الذهبي"
كوفيد - 19 :ثلثي ايطاليا يتحول الي اللون الابيض
ايطاليا..تخفيض تدريجي لاجراءات كورونا
مطاعم ميلانو و تورينو تقدم خدماتها في الهواء الطلق