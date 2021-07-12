إيطاليا: التجارة عبر البحر تخطت 206 مليار يورو في 2020

(أنسامد) - يوليو 12 - روما - أظهر التقرير السنوي الثامن للاقتصاد البحري الإيطالي، الذي أعده مركز الأبحاث "SRM"، التابع لمجموعة "انتسا سانباولو Gruppo Intesa Sanpaolo"، الذي تم تقديمه في نابولي أن التجارة الدولية عبر البحر تزداد أهمية في إيطاليا.



وبين التقرير أن التجارة عبر البحر في إيطاليا، سجلت أكثر من 206 مليار يورو، بمعدل انخفاض يصل إلى 17%، عما كانت في عام 2019.



ووفقا للتقرير، فإن حجم الواردات عبر البحر انخفضت بنسبة 23%، مسجلة 99،8 مليار يورو، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 10%، لتصل إلى 106،5%.



الأمر يشهد تحسنا كبيرا في الأشهر الثلاثة الأولى في عام 2021، حيث سجل الاستيراد والتصدير البحري زيادة بنسبة 3%.



ورغم أن حركة التجارة عبر الموانئ الإيطالية، سجلت انخفاضا بنسبة 10% من حركة التجارة، لكن البضائع المنقولة عبر الحاويات شهدت زيادة بنسبة 3%، بفضل أداء ميناء جويا تاورو، على وجه الخصوص.



ويبين التقرير أن البحر يمثل 33% من التجارة الإيطالية، في حين يبلغ النقل البري 52% من حركة البضائع.



وتعد الصين هي المورد الرئيسي لإيطاليا، بنسبة 20،5 مليار يورو، بإجمالي 21% من حجم الواردات الإيطالية عبر البحر.



أما أكبر عميل عبر البحر للمنتجات الإيطالية، فهي الولايات المتحدة، بإجمالي 27،2% مليار يورو، بنسبة 26% من الصادرات الإيطالية. (أنسامد).



