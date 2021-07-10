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محافظ بنك إيطاليا : نموالاقتصاد الإيطالي 5٪ هذا العام
    (أنسامد) - يوليو 10 - روما - قال محافظ بنك إيطاليا Banca d'Italia إجنازيو فيسكو إن الاقتصاد الإيطالي من المقرر أن ينمو بنسبة تصل إلى 5٪ هذا العام حيث يتعافى من الزلزال الاقتصادي الناجم عن جائحة COVID-19.

    وصرح فيسكو للجمعية السنوية لجمعية البنوك الإيطالية ABI بأن "الانتعاش الاقتصادي يتعزز في إيطاليا بفضل التقدم في حملة التطعيم وتحسين الوضع الصحي".

    وقال إن التوقعات التي سيصدرها البنك المركزي في 16 يوليو ستشهد تعزيز النمو بشكل حاسم في النصف الثاني من العام و "يمكن أن يصل متوسط ;;العام إلى 5٪ ، لتعويض أكثر من نصف الناتج المفقود في عام 2020".

    وأضاف إنه يتعين على البنوك الإيطالية "مواصلة العمل بصحة وبُعد نظر" للمساهمة في "دعم الخروج النهائي من أزمة الوباء وإعادة إطلاق اقتصادنا".

    وقال إن بعض البنوك الصغيرة في إيطاليا قد تواجه أزمة في المستقبل القريب حيث تم الكشف عن بعض "حالات الهشاشة الخطيرة" ، لكنه أضاف أن البنك المركزي مستعد للتدخل. (أنسامد).

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