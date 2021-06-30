إتحاد الصناعة الإيطالي:التعافي يتحرك بشكل أسرع من المتوقع

إيطاليا : الحكومة تمرر مرسوم جديد ينظم تسريح العمال
بعد التوصل إلى اتفاق مع النقابات العمالية
البندقية مهددة بارتفاع "لا رجعة فيه" في مستوى سطح البحر
تقرير: المخاطر تفاقمت بسبب الهبوط على الأرض
845 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
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