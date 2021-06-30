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استثمار - قطاعات
إتحاد الصناعة الإيطالي:التعافي يتحرك بشكل أسرع من المتوقع
    (أنسامد) - يونيو 30 - روما - قال مركز أبحاث CSC التابع لاتحاد الصناعة الإيطالي Confindustria يوم الأربعاء إن تعافي البلاد من الزلزال الاقتصادي الناجم عن جائحة COVID-19 كان يتحرك بشكل أسرع من المتوقع.

    وأضاف إن الاقتصاد كان ينمو "بشكل حاسم" في الربع الثاني من هذا العام ، مع انتعاش قطاع الخدمات والإنفاق الاستهلاكي المصاحب للزيادات في الاستثمار والإنتاج الصناعي.

    وأشارإن هذا بفضل تسريع حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد ، قائلة إن هذا أدى إلى انتعاش قطاع الخدمات لمدة شهرين فيما يتعلق بالتوقعات. (أنسامد).

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