إيطاليا: إرتفاع كبير في ثقة المستهلك والأعمال في يونيو

(أنسامد) - يونيو 26 - روما - قالت كالة الإحصاء الوطنية "إيستات" ISTAT يوم الجمعة أن ثقة المستهلك والأعمال الإيطالية ارتفعت بشكل كبير هذا الشهر.



وأضافت وكالة الإحصاء إن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع من 110.6 إلى 115.1 ، وهو الارتفاع الشهري الثالث على التوالي ، والذي رفع المؤشر فوق مستوى ما قبل COVID في فبراير 2020 إلى أعلى نقطة له منذ أكتوبر 2018.



واشارت إن مؤشر مناخ ثقة الأعمال IESI ارتفع من 107.3 إلى 112.8.



(أنسامد).



