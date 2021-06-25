باتوانيللي : سنجلب الابتكار في إكسبو دبي

(أنسامد) - يونيو 25 - روما - صرح وزير السياسات الزراعية والغذائية والغابات الايطالي، ستيفانو باتوانيللي، أن المشاركة الايطالية في معرض "إكسبو دبي 2020" سوف تتسم بالابتكار والعناصر المميزة للمنتجات الغذائية الإيطالية.



وأضاف باتوانيللي : نحن نتحرك نحو كوكب سيكون به المزيد والمزيد من البشر والقليل من الأراضي الصالحة للزراعة، ومن ثم فإن الطريقة الوحيدة التي نملكها للدفاع عن إنتاج المواد الغذائية غير الاصطناعية ولكن الطبيعية هي من خلال الابتكار وتطوير تقنيات زراعة جديدة.



وتابع : هذا ما نريد أن نجلبه إلى إكسبو دبي، إلى جانب العناصر المميزة للمنتجات الغذائية الإيطالية التي تشكل قوتنا الحقيقية.



وقع ستيفانو باتوانيللي مذكرة تفاهم مع المفوض العام لإيطاليا لمعرض "إكسبو دبي 2020" باولو جليسنتي حول المشاركة الإيطالية في هذا الحدث العالمي.



وأكد باتوانيللي أهمية المشاركة الإيطالية في إكسبو دبي، الذي يأتي في مرحلة ما بعد الجائحة، مشيرا إلى "االقدرة الكبيرة التي لدينا على خلق قيمة مضافة مع منتجات نموذجية ليست فقط أغذية، ولكن تقاليد وثقافة". (أنسامد).



