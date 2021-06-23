زعيم الحزب الديمقراطي : تحديد حل لتجميد تسريح العمال

(أنسامد) - يونيو 23 - روما - قال زعيم الحزب الديمقراطي من يسار الوسط إنريكو ليتا في منتدى أنسا ANSA يوم الأربعاء إن الشركات التي تمر بأزمة ، ولا سيما قطاع المنسوجات ، بحاجة إلى الحماية في تحديد حل لتجميد تسريح العمال.



واشار "على مدار الأيام المقبلة ، هناك احتمال أخير لحل بشأن تجميد تسريح العمال ، فهو أمر حساس وأشعر أنني أقترح وأضغط من أجل تعديل الحلول التي تفضل قضيتين: الأولى ، الشركات التي تمر بأزمة ، أو العديد من الجداول التي فتحت من قبل Mise (وزارة التنمية الاقتصادية) التي تحتاج إلى الحماية ثم قطاع معين - النسيج ".



وأضاف ليتا إلى أن أزمة قطاع النسيج "موجودة وتبدو لي نقطة توازن جيدة ، وستعطي الحكومة إشارة مهمة بأنها تستمع أيضا إلى النقابات".



(أنسامد).



