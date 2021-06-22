مازيراتي تشارك في اكسبو 2020

(أنسامد) - يونيو 22 - روما - أقيم في مودينا -بمقرنا التاريخي، حيث لا تزال عملية الإنتاج قائمة منذ عام 1939، في فيالي سيرو مينوتي-حفل الاعلان عن رعاية بين المفوضية الإيطالية لمعرض إكسبو 2020 دبي و مازيراتي.



على مر السنين، حققت مازيراتي نجاحًا ملحوظًا، سواء على الطرق أو في حلبات السباق، بل وتغلبت على كثير من التحديات، مما أتاح الفرصة أمام الشركة لتكوين شخصيتها الفريدة وسماتها الخاصة.



ويأتي الحفل، الذي تمحور حول الحرفية الإيطالية العريقة، بمثابة الخطوة الأولى في رحلة ستمكننا من إيصال رسالة قوية تحمل بين طياتها معالم الجرأة الإيطالية إلى دبي في هذه الفترة المليئة بالتحديات، الفترة التي شكلت بداية عهد جديد لمازيراتي. لم يكن لدينا من قبل مثل هذه الحاجة الكبيرة للأصالة والعودة إلى القيم الخالدة للشركة لمواجهة التحديات التي تنتظرنا في المستقبل. لقد حان الوقت لكي تحظى شركة مازيراتي بمزيد من التطور وتكوين ذلك المستقبل.



فقد بدأت هذا العهد الجديد بإطلاق السيارة الخارقة الجديدة MC20 مع البحث عن حلول تكنولوجية ومواد مبتكرة لأساليب إنتاج صديقة للبيئة بشكل متزايد، مما أدى إلى تطوير السيارات الهجينة والكهربائية للانتقال المستدام حقًا، ولكن دون المساس بالقيم و الفلسفة التي تمثل أساس علامتنا التجارية.



من وجهة النظر هذه، فإن تواجد مازيراتي في إكسبو 2020 دبي سيحكي قصة توضح كيف أنه يمكن للجمال، بجميع أشكاله، أن يصبح المحفز الذي يضع إيطاليا على طريق المستقبل. إلا أن العلامة التجارية ستكون أيضًا سفيرًا للعالم للأسلوب والبراعة الإيطالية، من هذا المزيج البارع من الحرفية، والمواد عالية الجودة، والتخصيص الذي يؤكد بشكل أكبر على التميز والتصميم الذي تتسم به سيارات مازيراتي.



عندما نعيد النظر إلى الوراء، نجد أن جذور مازيراتي تضرب في أعماق إرث الماضي الإيطالي، ومع ذلك فإننا نضع المستقبل نصب أعيننا.



الصورة لباولو جليسنتي المفوض الايطالي في اكسبو 2020 (أنسامد).



