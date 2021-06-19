إنخفاض إنفاق المستهلك الإيطالي 11.7٪ العام الماضي

(أنسامد) - يونيو 19 - روما - إنخفض إنفاق المستهلك الإيطالي 11.7٪ العام الماضي قالت مجموعة Confcommercio للبيع بالتجزئة يوم الجمعة.



وقالت إن هذا يمثل انخفاضًا في الإنفاق بأكثر من 126 مليار يورو. كان أكبر انخفاض منذ الحرب العالمية الثانية.



وقال كونفكوميرسيو إن معظم الانخفاض يرجع إلى انخفاض بنسبة 60.4٪ في إنفاق السياح الأجانب.



وأشارت الرابطة إن الانخفاض بلغ نحو 27 مليار يورو ، منها 23 تتركز بشكل رئيسي في وسط وشمال إيطاليا ، مع لاتسيو وتوسكانا في المقدمة.



أظهر الإنفاق الاستهلاكي العام الماضي انخفاضا في نصيب الفرد بأكثر من 2000 يورو مقارنة بعام 2019 ، مما أعاد الإنفاق إلى مستواه في عام 1995.



وأضافت المجموعة أن الإنفاق سيرتفع بنحو 3.8٪ هذا العام. لكن التوقعات يجب أن تظل "حذرة للغاية" خاصة بسبب الشكوك حول إلى أي مدى ومتى ستبدأ السياحة الدولية في الارتفاع مرة أخرى.



وقالت مجموعة Codacons الاستهلاكية إن الأرقام أظهرت أن كل أسرة إيطالية فقدت أكثر من 4800 يورو العام الماضي.



ووصفت مجموعة UNC البيانات بأنها "كارثية" ، قائلة إنها كانت أسوأ من تلك التي قدمتها مؤخرًا وكالة الإحصاء ISTAT. (أنسامد).



