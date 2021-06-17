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وزير الاقتصاد:الانتعاش الاقتصادي في إيطاليا سيفوق التوقعات
    (أنسامد) - يونيو 17 - روما - قال وزير الاقتصاد الإيطالي دانييلي فرانكو إن الانتعاش الاقتصادي في إيطاليا سيكون أكبر مما كان يعتقد حتى الآن.

    واضاف إن التعافي "سيتماسك" في الربعين الثالث والرابع من العام ، ومن المرجح أن يتجاوز هدف 4.5٪ الذي حددته الحكومة في مخططها الاقتصادي لأداة DEF.

    لكن فرانكو قال إنه حتى الانتعاش بنسبة 5 ٪ يجب أن يقاس في سياق خسارة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9 ٪ بسبب COVID العام الماضي، مضيفا "إنه في النهاية انتعاش ويجب أن نضع ذلك في الاعتبار".

    (أنسامد).

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