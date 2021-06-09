إيطاليا تشارك في الصالون الدولي للزيتون في تونس

(أنسامد) - يونيو 9 - روما - تشارك إيطاليا بين 30 دولة في النسخة السادسة من الصالون الدولي للزيتون وزيت الزيتون ومشتقاته Med Mag Oliva، الذي تنظمه تونس في الفترة بين 10 و13 يونيه الجاري، في معرض سوسة الدولي.



وسيضم المعرض 80 عارضا من العديد من الدول أهمها إيطاليا وإسبانيا وتركيا والأردن وسوريا والكاميرون والسنغال.



وقالت بسمة حمايدي، مدير المعرض أن الهدف من عقد المعرض في هذه الظروف هو ضمان استمراريته ومكانته الإقليمية في مجال زيت الزيتون.



وسيشمل المعرض لقاءات بين الشركات التونسية والعارضين الأجانب لشراء زيت الزيتون التونسي ومشتقاته.



كما ستعقد عشر شركات تونسية ناشئة قامت بتعبئة منتجاتها من زيت الزتيون وشتقاته، وكذلك منتجات من خشب الزيتون، اجتماعات شراكة مع العديد من الشركات في الكاميرون والسنغال وليبيا.



ويتوقع منظمو المعرض تدفق 3 آلاف زائر إلى المعرض، لاستكشاف التكنولوجيا المتطورة في انتاج زيت الزيتون ومشتقاته.



وخلال الفترة بين نوفمبر 2020 وأبريل 2021، صدرت تونس 124،700 طن من زيت الزتون، بقيمة تصل إلى 991 مليون دينار. (أنسامد).



