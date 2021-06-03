ايطاليا-كوفيد..رئيس غرفة الصناعة :الأسوأ لم ينته بعد

(أنسامد) - يونيو 3 - روما - اعلن رئيس غرفة الصناعة الايطالية كارلو بونومي "يجب ألا نتخلى عن حذرنا: الشعور السائد الذي ظهر هو أن الأسوأ قد انتهى ، لكنني أعتقد بدلاً من ذلك أن شهري يونيو ويوليو سيكونان شهرين أساسيين في المعركة ضد كوفيد.



قال بونومي "نحن بحاجة إلى الالتزام أكثر و اكد انه كما يظهر الوضع في المملكة المتحدة ، مع المتغيرات التي تميل العدوى إلى الارتفاع ... لهذا السبب ، وبفضل التوافر الكبير للقاحات ، يجب علينا الإسراع أكثر في حملات التطعيم ".



بدأت في مركز التطعيم في بوردينوني الحملة التي روجت لها شركة Confindustria Alto Adriatico منذ حوالي عشرة أيام. (أنسامد).

